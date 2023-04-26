УЗ відновила роботу застосунку після збою

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Укрзалізниця відновила роботу онлайн-сервісів, зокрема, застосунку та чатботу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також в компанії додали, що поїзди курсують за графіком, і попри збій виконання графіка за минулу добу становило 99% вчасності для відправлень, і 95% вчасності — для прибуття.

Сайт для придбання квитків booking.uz.gov.ua працював без збоїв, каси відчинено, рух поїздів — чітко за розкладом.

Нагадуємо:

У вівторок "Укрзалізниця" попередила про збої в роботі свого застосунку, чат-ботів та порталу відстеження запізнень.