Російські металурги визнають, що на них очікує "технологічний розрив" із заходом

Понад половина менеджерів російських гірничо-металургійних компаній через 4-5 років прогнозують "технологічний розрив" з металургійними компаніями з розвинутих країн.

Про це свідчить дослідження російської консалтингової компанії "Яков і партнери", яка раніше входила до складу американської McKinsey, повідомляє РБК.

В рамках дослідження експерти опитали понад 100 респондентів із понад 30 російських компаній різного розміру та напрямки діяльності.

За даними опитування, глибокий технологічний розрив частіше прогнозують у російських компаніях з невисоким рівнем цифровізації виробничих процесів: 33% порівняно із 8% серед компаній із середнім рівнем. Останні здебільшого (46%) очікують стабілізації ситуації на нинішньому рівні.

Найсерйознішим викликом, на думку російського бізнесу, виявився відхід західних вендорів гірничої техніки та вбудованих систем.

Про складнощі з впровадженням цифрових інструментів через обмеження у постачанні гірничого обладнання повідомили 55% респондентів, 45% заявили про труднощі з автоматизованою системою управління технологічним процесом, 39% – з автоматизованою системою управління гірничим транспортом.