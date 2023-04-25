SkyUp евакуював всіх співробітників з охопленого боями Судану

Авіакомпанія SkyUp разом із МЗС України та іншими державними структурами евакуювала всіх 36 співробітників із Судану, у якому триває спроба державного перевороту.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Стан літаків, що залишаються в аеропорті Хартума наразі невідомий, але ця ситуація не впливає на операційну діяльність авіакомпанії — SkyUp продовжує виконувати рейси за всіма чинними контрактами", - зазначив авіаперевізник.

Усіх співробітників вивезли на територію Єгипту. Це була багатоетапна операція під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ.

Весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня 2023 року, представники авіакомпанії перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їжею, водою та надавали психологічну підтримку. Наразі всі співробітники відпочивають та скоро повернуться додому.

Що стосується стану літаків, то поки тривають бойові дії, компанія не може провести необхідну експертизу й надати висновки.

"Щодо цієї ситуації ми діємо відповідно до прийнятих в авіагалузі протоколів партнерських договорів та у рамках національного законодавства і міжнародного права.

Ми співпрацюємо з нашими партнерами — лізингодавцями, страховими компаніями, авіаструктурами. Як тільки в нас з’явиться можливість провести огляд і надати оцінку стану літаків, ми обов’язково повідомимо про це", - додали в SkyUp.

Нагадуємо:

Переворот у Судані розпочався 15 квітня. Бої призвели до гуманітарної катастрофи, у столиці Хартумі проблеми з водою, електрикою та паливом, нестача продуктів і ліків. Спроби припинення вогню успіху не мали.

Станом на 24 квітня унаслідок зіткнень армії з Силами швидкого реагування загинуло щонайменше 420 людей.