Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський підписав закон про євроінтеграцію та дерегуляцію авіагалузі: що зміниться

Вівторок, 25 квітня 2023, 16:39 - Анастасія Жарикова

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації України, зокрема, спрощує держрегулювання та створює передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

У відомстві підкреслили, що нові зміни адаптують українське законодавство до норм ЄС у сфері цивільної авіації, положень Регламенту (ЄС) 2018/1139 та Угоди про Спільний авіаційний простір.

Наразі лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном. 

"Відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами. Ухвалений закон – про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Закон містить такі основні положення:

  • спрощення процедури видачі сертифіката льотної придатності і дозволу на виконання польотів для окремих імпортованих в Україну повітряних суден;
  • якщо літак сертифіковано в Європейській Агенції Безпеки Авіації (EASA ), то не потрібно проходити повторну сертифікацію в Україні;
  • виключення необхідності отримання прав на експлуатацію повітряних ліній українськими авіаперевізниками для виконання регулярних повітряних перевезень в Україні та за кордоном, це стосується й чартерних перевезень в Україні.

"Отримання аналогічного дозволу не передбачено в країнах ЄС. Тобто сертифікованому авіаперевізнику для початку виконання комерційних польотів в Україні достатньо погодження слотів в національних аеропортах. Отримувати відповідне право на експлуатацію повітряної лінії тепер не буде необхідно", - пояснили в Мінінфраструктури.

Також закон передбачає перехід на декларативний принцип відповідності підприємствами та організаціями, які здійснюють наземне обслуговування в галузі цивільної авіації.

Раніше передбачалася сертифікація, яка займала від 3 до 6 місяців. Змінами скасовується сертифікація, але необхідно подати пакет документів, що підтверджує відповідність вимогам законодавства, і можна одразу працювати.

Також у законі виключається положення щодо необхідності сертифікації суб’єктів господарювання, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень. Також ця норма стосується суб’єктів, які готуються персонал для організації чи продажу повітряних перевезень.

Економічна правда

Зеленський Мінінфраструктури авіа авіаперевезення ЄС
Матеріали за темою
Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації 1 квітня 2023, 15:17
Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ: разом відвідали Дніпровську ГЕС 27 березня 2023, 16:48
Зеленський підписав закон про розвиток високоефективної когенерації 20 березня 2023, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті