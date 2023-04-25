Корисні копалини України коштують майже $15 трильйонів - Forbes

Загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трильйона доларів.

Про це йдеться в оцінці Forbes.

"Природні ресурси – один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн", - йдеться в повідомленні.

На початок 2005 року ро­звідані запаси оцінювалися в урядових документах як "$150 000 на душу населення, а за оцінками західних екс­пертів – понад $200 000", що відповідало сукупній оцінці $7–10 трлн.

Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. Понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

Forbes

В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 млрд тонн.