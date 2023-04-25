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Аграрії звернулись до Мінекономіки через дискримінацію з боку чотирьох країн ЄС

Вівторок, 25 квітня 2023, 15:13 - Анастасія Жарикова

Український клуб аграрного бізнесу звернувся до Міністерства економіки з запитом розпочати розслідування та вжити заходів у відповідь щодо дискримінаційних дій Польщі, Угорщини, Словаччини та Болгарії, що ввели  заборону на імпорт широкого переліку сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє пресслужба УКАБ.

"Ми сподіваємося на вирішення ситуації з експортом аграрної продукції шляхом діалогу, проте вже більше тижня перемовини не дають очікуваного результату. Відповідно, Мінекономіки має розпочати розслідування і розглянути комісійно варіанти заходів у відповідь в разі неприпинення дискримінації української агропродукції", – прокоментував подачу скарги гендиректор УКАБ Роман Сластьон.

Польща ввела заборону на імпорт української агропродукції рішенням від 15 квітня, Словаччина - від 17 квітня, Угорщина - від 18 квітня, Болгарія заборонила імпорт з 24 квітня.

Як зауважили в УКАБ, згідно з статтею 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено можливість проведення відповідного розслідування з боку Мінекономіки. 

Матеріали такого розслідування розглядаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, на підставі чого можуть бути прийняті рішення про вжиття адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні дії інших держав.

Економічна правда

Мінекономіки УКАБ аграрії ЄС
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