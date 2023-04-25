"Нова пошта" запускає в роботу мобільні відділення для деокупованих територій

Нова пошта

Оператор експрес-доставки "Нова пошта" запустила новий формат відділення, які працюватимуть на деокупованих територіях - модульні мобільні відділення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Воно має площу 68 кв. м. та складається із 4 модулів:

клієнтська зона із примірочною;

складське приміщення для зберігання посилок;

тераса із поштоматом;

крита зона для завантаження/розвантаження машин.

Другий і третій модуль разом складають основну будівлю та мають площу 40 кв.м.

Крім цього, відділення оснащене приладами для обігріву й автоматичними розсувними дверима для комфорту клієнтів та працівників.

"Таке мобільне відділення дозволяє швидко відновлювати мережу Нової пошти та надавати усі послуги на деокупованих територіях або там, де стаціонарні будівлі зазнали сильних руйнувань. На встановлення та запуск модульного мобільного відділення потрібно 1-2 дні", - зазначили в "Новій пошті".

Перше модульне мобільне відділення розпочало роботу у місті Великий Бурлук на деокупованій Харківщині. Воно працює з 11.00 до 16.00 кожного дня крім неділі.

Клієнти у ньому можуть відправляти посилки до 10 кг. Щодня через нього видають та приймають близько 500 посилок.

Протягом цього року оператор планує виготовити та встановити загалом 20 таких мобільних відділень.

Економічна правда