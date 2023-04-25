Ворожий слід: серед емітентів акцій в Україні знайшли 340 "ризикових" компаній

У 340 компаній, які випускають в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, знайшли ознаки зв'язків з іноземними державами зони ризику під час війни – цю інформацію вони повинні подати до регулятора до 30 квітня.

Про це повідомляють аналітики R&D центру YouControl.

Так, до 30 квітня компанії, що випускають в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, мають подати Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформацію про свої зв'язки з іноземними державами "зони ризику" від початку 2021 року і до кінця 2022 року. Йдеться про РФ, Білорусь, Іран та КНДР.

На кінець квітня під таку вимогу регулятора підпадають щонайменше 340 акціонерних товариств, причому 23 з них — це українські АТ, які є співвласниками російських компаній.

Близько 30% цих компаній працюють в переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання. Ще 19% займаються торгівлею різними видами товарів, 11% – займаються науковою та технічною діяльністю та будівництвом, 7,5% – сферою нерухомості, а 8% надають фінансові послуги.

Понад 90% досліджуваних компаній мають зв’язки з РФ, трохи більше 5% — з Білоруссю. Ще дві компанії – "АТ НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ІНТЕРНЕШНЛ" та "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" за останні два роки мали в структурі власності резидентів Ірану. Зв’язків з КНДР аналітики не знайшли.

На кінець квітня 23 українські компанії були співвласниками російських компаній. Серед них – "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" (МАУП), що є співвласником навчального закладу в окупованому Криму та перереєстрований згідно з російським законодавством.

Крім того, співвласниками російського НВК "Штурмовики Сухого" є 3 українські компанії: державні "НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД" та "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ", а також "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД".

З 2018 року однойменним торговим домом у Москві володіє "ДНІПРОВАГОНМАШ", бенефіціаром якого є екснардеп Сергій Тігіпко.

Власне представництво у Москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в області холодильної техніки та промо-продуктів UBC GROUP.

Крім того, як відомо, "МОТОР СІЧ", акції якої наразі відчужені на користь держави і перебувають в управлінні Міноборони, є співвласником 2 російських компаній — ТОВ "Борисфен-Авіа" та ТОВ "Авіаремонт-МС".

Крім того, знайдені банки з російським капіталом, але всі вони перебувають в стадії припинення діяльності.

Одним з поширених способів обходу санкцій, зазначають аналітики, стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з рф на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші.