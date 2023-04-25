Російське суднобудування залишилося без ключових складників через санкції – ЗМІ

У російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Державна компанія "Об'єднане суднобудування" (ОСК) перебуває під західними санкціями з 2014 року, але проблеми з отриманням обладнання та іноземних фахівців для встановлення деталей "набули системного характеру" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"ОСК" і ще одне державне підприємство, суднобудівний комплекс "Звєзда", є двома найбільшими верфями в РФ за обсягом замовлень. Вони виробляють судна від атомних підводних човнів і фрегатів до криголамів і пасажирських суден, переважно на внутрішній ринок. Як наслідок, проблеми з виробництвом відчуватимуться здебільшого в самій РФ.

Стабільним клієнтом обох російських верфей є державний танкерний оператор "Совкомфлот", який також потрапив під санкції і відтак продав понад третину свого флоту та переніс свої операції в Дубай.

ЄС і США наклали заборону на заходження російських суден у свої порти, а також санкції на танкери, що перевозять російську нафту. Відтак російські експортери нафти використовують застарілий флот танкерів, який зараз і перевозить більшу частину морського експорту російської нафти.

Радник з питань інвестицій в РФ INFOline, повідомив, що місцеві верфі торік поставили на 20% менше суден, ніж у 2021 році. Тоннаж дещо збільшився через поставку "Звєздою" двох великих танкерів для "Совкомфлоту" та ще одного державного власника танкерів – "Роснефтефлоту".

Наразі ОСК будує 59 вантажних суден. У 2020 році компанія поставила 17 суден, і ще 16 – у 2021 році. Але торік було побудовано лише чотири, оскільки німецькі гребні гвинти більше не постачаються.

Керівники російських судноплавних компаній кажуть, що верфі намагаються виготовити деякі з відсутніх деталей самостійно або замінити їх імпортом з Китаю, але створення нових ланцюжків поставок у суднобудуванні вимагає часу і збільшує витрати.

Цього року "Звєзда" має поставити понад 50 суден за контрактом. Компоненти для цих кораблів були закуплені ще до запровадження санкцій, але їхнє складання виконується спільно з корейськими партнерами, і, за словами обізнаних людей, ця співпраця припинилася.

Менеджер одного з заводів "Звєзда" сказав, що відсутність імпортних двигунів порушує виробництво на його підприємстві, а виробництво деяких деталей всередині Росії займе кілька років.





