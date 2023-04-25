Курс валют 25 квітня: гривня зміцнилася до готівкового долара

У вівторок, 25 квітня, курс гривні до долара зміцнився на "чорному ринку", тоді як курс готівкового євро залишається майже незмінним.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара на "чорному ринку" знизився другий день поспіль та становив 37,80 - 37,96 грн – у понеділок, 24 квітня, курс коливався між 37,89 - 38,07 грн.

Проти "чорного" курсу євро гривня майже не змінилася. На цей же час він становив 41,33 - 41,67 грн проти курсу 41,41 - 41,68 грн за євро у понеділок. Курсовий спред скоротився, що означає, що продати євро стало дорожче.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,2 грн (курс на 24 квітня – 37,75 - 38,25 грн);

Євро – 41,2 - 41,9 грн (курс на 24 квітня – 41,2 - 41,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,75 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 37,65 - 38,15 грн;

Райффайзен – 37,7 - 38,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





