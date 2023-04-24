Литва вперше в історії відключилася від російської енергосистеми

Литва провела тестове відключення від російської енергосистеми та ізольовану експлуатацію власної системи електропостачання.

Про це йдеться у пресрелізі литовського оператора енергомережі Litgrid.

Литовська система електропередачі вперше працювала ізольовано від російської. Електрика в цей період постачалася місцевими електростанціями, а також завдяки імпорту зі Швеції та Польщі, йдеться в повідомленні.

Тестування проходило в рамках підготовки Литви, Латвії та Естонії до повного відключення від енергосистем Росії та Білорусі. Для цього їм необхідно покинути енергокільце БРЕЛЛ, що здійснює синхронний режим енергетичних систем згаданих країн.

Спочатку повне відключення планувалося 2025 року. Литва влітку 2022 року пропонувала прийти до результату достроково – вже 2024 року. Оператори Естонії та Латвії заявили, що не готові відключитися від БРЕЛЛ до цього часу.

Економічна правда