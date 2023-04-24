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Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії

Понеділок, 24 квітня 2023, 19:39 - Cергій Мельник
 
Gorgany

Українська мережа магазинів туристичного та спортивного спорядження Gorgany виходить на ринок Румунії.

Оголошення румунською мовою про відкриття вакансій на сайті компанії помітило видання NV.

Компанія готується до відкриття онлайн та офлайн магазинів в Бухаресті та шукає співробітників.

Як повідомили у Gorgany, компанія також наразі зацікавлена у виході на інші нові ринки, однак детальнішу інформацію озвучити поки не може.

Мережа магазинів Gorgany заснована у Львові у 2005 році. У компанії є також власний бренд туристичного одягу та спорядження Turbat, що вже присутній закордоном: в Румунії, Польщі, Естонії, Латвії, Молдові та Південній Кореї.

компанії бізнес Румунія
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Економічна правда
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