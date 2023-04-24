В НАБУ озвучили "вартість" розблокування податкової накладної

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Детективи Національного антикорупційного бюро викрили схему вимагання "відкатів" за розблокування податкових накладних у головному управлінні Державної податкової служби на Львівщині.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

24 квітня детективи повідомили про підозру у цій справі начальниці відділу головного управління Податкової служби у Львівській області.

За даними слідства, впродовж лютого-квітня 2023 року посадовиця податкової вимагала від суб’єктів господарської діяльності неправомірну вигоду за розблокування податкових накладних. Вартість своїх "послуг" вона оцінила у 1,5% від їхньої суми.

НАБУ і САП зафіксували три випадки отримання підозрюваною коштів – загалом на суму близько 200 тис. грн. Детективи вживають заходів для встановлення інших можливих учасників злочину.

У НАБУ нагадали, що у жовтні 2022 року набув чинності оновлений порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування.

Відповідно до документа, якщо платник податків відповідає хоча б одному з передбачених постановою критеріїв ризиковості, податкову накладну не реєструють.

Це значно ускладнює розрахунки між контрагентами або унеможливлює відшкодування ПДВ, а також вимиває обігові кошти підприємства, оскільки суб’єкт господарювання не може скористатися своїм правом на податковий кредит.

Економічна правда