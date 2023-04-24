Fitch підтвердило кредитний рейтинг Києва: що це означає

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні "CC", у національній – "CCC-".

Про це повідомляється в пресрелізі агентства.

Місто виконує всі фінансові зобов'язання, ліквідність значно покращилася у 2022 році, а прямий борг міста скоротився відповідно до графіка погашення.

"Загальний борг Києва, включно з боргом муніципальних підприємств та безвідсоткові казначейські кредити, укладені до 2014 року, що підлягають списанню державою, зменшився до 6,16 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Агентство також зазначило, що Київ повністю погасив незабезпечений борг спеціальної фінансової компанії PRB Kyiv Finance Plc у 2022 році та не має іншого непогашеного боргу в іноземній валюті.

Водночас існує підвищений ризик погіршення ліквідності та здатності Києва обслуговувати нові борги та підтримувати комунальні підприємства. На ситуацію впливає і невизначеність щодо темпів відновлення економіки країни, доступ до ринку капіталу, і вартість боргу після завершення війни.

Однак в агентстві зазначили, що фінансове становище Києва у 2022 році не погіршилося, операційний баланс був позитивним. Fitch припускає, що у 2023 році ситуація не зміниться.

Борг міста скоротився відповідно до його погашення. Борги комунальних підприємств минулого року не збільшилися, а плани щодо інвестицій, що фінансуються за рахунок боргу "Київтеплоенерго" припинені.