Водопілля йде на спад, ГЕС збільшують роботу в пікові години – Укренерго

Водопілля в Україні зменшилося, але досі триває, відтак гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби, а також збільшують роботу у ранкові та вечірні пікові години споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Виробництво електроенергії продовжує повністю забезпечувати потребу споживачів, в енергосистемі наявний певний резерв потужності.

Крім того, ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Пріоритетні роботи спрямовані на відновлення надійності живлення.

Зокрема, проведені аварійно-відновлювальні роботи та частково повернуто в роботу обладнання на одній з підстанцій на сході країни, яка понад 5 разів була атакована ракетами та дронами росіян.