В аеропортах Гамбурга та Берліна скасовують рейси через страйки

У двох великих німецьких аеропортах Берліна і Гамбурга у понеділок скасовують рейси через страйк працівників служби безпеки і наземних служб.

Про це повідомляє Reuters.

Аеропорт Берлін-Бранденбург, який обслуговує столицю, повідомив про скасування всіх відправлень після того, як профспілка Verdi оголосила страйк працівників служби безпеки до півночі понеділка з вимогою підвищення заробітної плати. Графік деяких посадок також буде порушений.

Представник аеропорту повідомив, що було заплановано відправлення близько 240 рейсів.

Працівники приватної компанії Aviation Handling Services Hamburg (AHS), яка займається реєстрацією, посадкою і пошуком загублених речей для низки авіакомпаній в аеропорту Гамбурга, також оголосили добовий страйк.

За повідомленням аеропорту, ні прибуття, ні рейси, що обслуговуються іншими компаніями, не повинні були постраждати.

AHS мала обслужити 84 з 160 рейсів, запланованих на понеділок, і 31 рейс вже було скасовано до 10 ранку за Києвом (9:00 за Берліном).

Найбільша економіка Європи пережила одні з найбільш руйнівних страйків за останні десятиліття, оскільки профспілки вимагають підвищення заробітної плати, щоб компенсувати високі темпи інфляції.

Минулого тижня страйками були охоплені аеропорти Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна-Бонна та Штутгарта.