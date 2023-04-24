Південна Корея відновила статус Японії у "білому списку"" торговельних партнерів

Південна Корея відновила Японію у списку своїх пріоритетних торговельних партнерів – цей крок є важливим у налагодженні відносин країною, яка разом зі США прагне зробити світові ланцюги постачання менш залежними від Китаю.

Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на повідомлення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Повернення Японії до "білого списку" торгових партнерів Південної Кореї скоротить бюрократичну тяганину для експортерів. Зокрема, термін розгляду та затвердження стратегічних товарів, що прямують до Японії, зменшиться до п'яти днів замість 15, а кількість необхідних документів - до трьох з п'яти.

Цей крок є частиною більш широких спроб обох країн налагодити напружені дипломатичні зв'язки, в основі яких лежать питання виплат репарацій у Другій світовій війні, а також занепокоєння щодо обміну чутливими технологіями. Відносини погіршилися у 2019 році, коли Японія виключила Південну Корею зі свого списку преференцій, що призвело до аналогічних дій у відповідь.

Нещодавні заходи з примирення є значним кроком для двох азійських економік, які відіграють вирішальну роль у глобальному ланцюгу поставок і мають міцні зв'язки зі США.

Наразі президент Південної Кореї Юн Сук-Йол готується до візиту в США у супроводі понад 100 керівників провідних компаній країни. Очікується, що під час візиту Юн зустрінеться з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити економічне співробітництво та розвиток ланцюгів поставок таких товарів, як напівпровідники, без залежності від Китаю.





