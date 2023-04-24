Курс валют 24 квітня: як гривня розпочала тиждень в банках та на "чорному ринку"

У понеділок, 24 квітня, курс гривні до долара та євро зміцнився на "чорному ринку", але в касах банків курс навпаки ослаб.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара на "чорному ринку" несуттєво відступив від рівня п’ятниці та становив 37,89 - 38,07 грн – у п’ятницю, 20 квітня, курс коливався між 38,04 - 38,23 грн.

Також гривня зміцнилася проти "чорного" курсу євро. На цей же час він становив 41,33 - 41,67 грн проти курсу 41,50 - 41,72 грн за євро у п’ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,75 - 38,25 грн (курс на 22 квітня – 37,7 - 38,2 грн);

Євро – 41,2 - 41,8 грн (курс на 22 квітня – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,48 - 37,98 грн;

Ощадбанк – 37,75 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 37,7 - 38,2 грн;

Райффайзен – 37,7 - 38,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.