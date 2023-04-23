"Енергоатом" заплатить 2,4 мільярда САМЕСО за експорт уранового концентрату з України

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НАЕК "Енергоатом" відзвітувала про контракт вартістю 65,40 млн доларів, або 2,4 млрд гривень із канадською компанією Cameco щодо обробки уранового концентрату при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це повідомляють "Наші Гроші".

У контракті йдеться про послуги зі зважування, відбору проб, проведення аналізів, зберігання та організації транспортування уранового концентрату протягом 2023-2035 років

Зазначається, що вартість послуг визначається виходячи з фактичного обсягу постачання уранового концентрату, поточних цін на послуги зі зважування та відбору проб, зберігання уранового концентрату на відповідний календарний рік, а також фактичних документально підтверджених витрат на транспортування уранового концентрату.

Сама закупівля послуг відбулася без торгів, оскільки з технічних причин були відсутні заявки інших компаній.

Згідно з контрактом, який був підписаний 19 березня, Cameco впродовж 2024–2035 років на 100% задовольнятиме потреби "Енергоатома" в гексафториді природного урану (UF6), постачаючи його та послуги з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької й Південноукраїнської АЕС.

Також відповідну можливість передбачено і для Запорізької АЕС після її повної деокупації.

За другим договором "Енергоатом" продаватиме Канаді весь уран, який видобувається в Україні вітчизняним СхідГЗК. Конверсію українського урану забезпечить Cameco.

Нагадаємо:

НАЕК "Енергоатом" підписала із канадською компанією Cameco угоду, яка є останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.