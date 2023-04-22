Статки російських мільярдерів сягнули позначки в півтрильйона доларів

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Російські мільярдери збільшили свої статки на 152 млрд доларів за минулий рік завдяки високим цінам на природні ресурси та відновленню після величезних втрат, яких вони зазнали одразу після початку війни в Україні

Про це повідомляє російське видання Forbes, передає Reuters.

Згідно з даними видання, у списку 110 офіційних мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік, а їхні загальні статки зросли до 505 млрд доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.

Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив статки на добривах, увійшов до списку найбагатших людей Росії за версією журналу з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж вдвічі перевищує торішню оцінку його вартості.

Другим у списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер "Норнікеля", найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю. Його статки оцінюють у 23,7 млрд доларів.

Володимир Лісін, який контролює сталеливарну компанію НЛМК і був визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статком в 22,1 млрд доларів.

Список був би довшим, якби п'ять мільярдерів - засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кіп'ятков - не відмовилися від російського громадянства.

Економічна правда.