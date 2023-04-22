Труби з Північного потоку використають для терміналу зрідженого газу в Німеччині

Німеччина прагне до початку 2024 року відкрити Балтійський термінал для прийому зрідженого природного газу, пов'язаний з інфраструктурою російського газопроводу "Північний потік".

Про це пише Bloomberg.

За інформацією агентства, відповідне обговорення відбулося 20 квітня під час закритої зустрічі з канцлером Олафом Шольцем та міністром економіки Робертом Хабеком.

За словами міністра економіки, з весни 2024 року трубопровід буде підключений до наявної газової інфраструктури в Лубміні.

Зазначається, що уряд придбав непотрібні труби, що належали трубопроводу "Північний потік-2", для будівництва терміналу біля острова Рюген.

У п'ятницю прессекретар міністерства заявила, що не може підтвердити коментарі Хабека щодо термінів, але додала: "За нашою інформацією, і канцлер, і міністр Хабек наголосили на необхідності термінових дій".

Економічна правда.