"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року

Материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", Metinvest B.V., 21 квітня оголосила про повне погашення зобовʼязань за облігаціями 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба групи.

"Погашення Метінвестом облігацій 2023 року є значним досягненням в умовах війни та важливою подією для корпоративних емітентів, що пов'язані з Україною. Незважаючи на складні умови, група продемонструвала непохитність своїх зобов’язань перед власниками облігацій.

Цей крок свідчить про надійність Метінвесту та розважливий підхід групи до управління зобов'язаннями. Крім того, успішне зменшення боргового навантаження дасть змогу покращити фінансову гнучкість Метінвесту в умовах непередбачуваності війни шляхом зниження значних виплат за боргом до 2025 року", - заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

У презентації групи за березень 2023 року йшлося, що "Метінвест" продовжує обслуговувати свої кредити і позики, включаючи планові виплати за облігаціями.

У 2022 році група викупила, а потім оперативно анулювала близько 48 млн доларів США різних облігацій, у тому числі 24 млн доларів США облігацій 2023 року за допомогою тендерної пропозиції.

Загальний борг компанії станом на кінець червня 2022 року становив 2,22 млрд дол (на 31 грудня 2021 року - 2,24 млрд дол), чистий борг - 1,76 млрд дол (1,08 млрд дол).

Економічна правда