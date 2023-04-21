Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів

Американська компанія Uber, яка володіє однойменним сервісом виклику таксі, позбулася своєї частки, що лишалась, у російській групі компаній "Яндекс.Таксі" - "Яндекс" викупив цю частку за 702,5 млн дол.

Про це йдеться у заяві "Яндекса".

Таким чином, "Яндекс" став єдиним власником групи, до якої входять сервіси замовлення таксі, каршерінгу та оренди самокатів. Угода отримала схвалення регуляторів.

Закриття угоди відбулося 21 квітня: "Яндекс" купив 28,98% частки Uber, що залишилися.

Uber і "Яндекс" створили спільне підприємство в лютому 2018 року. Компанія була зареєстрована в Нідерландах під назвою MLU B. V. і управляла спільним таксі-бізнесом під брендами "Яндекс Go" і Yango, а також під брендом Uber у Росії.

У 2021 року "Яндекс" викупив у Uber частки в "Яндекс Еда", "Яндекс Лавці" і "Яндекс Доставці" за $1 млрд. Унаслідок цієї угоди частка "Яндекса" в MLU сягнула приблизно 71%. Крім того, російська компанія отримала переважне право протягом двох років викупити решту 29%.

Наприкінці лютого 2022 року Uber оголосила, що намагається прискорити вихід зі спільного підприємства з "Яндексом". Компанія також повідомила, що три керівники Uber, які входили до ради директорів "Яндекс.Таксі", залишили свої посади.

Економічна правда