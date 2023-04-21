Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші

Глобальний шопінг, пов'язаний з дорогою косметикою та предметами розкоші, робить одних з найбагатших людей світу ще багатшими - статки власників luxury-компаній підскочили на 93 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

69-річна Франсуаза Беттенкур Мейерс, найбагатша жінка на планеті, стала ще однією французькою мільярдеркою, яка отримала вигоду від ажіотажу.

"Згідно з Індексом мільярдерів Bloomberg, її статки зросли до 93,3 мільярдів доларів у четвер, що на 21,8 мільярда доларів більше, ніж на початку року, після того, як L'Oreal, імперія косметики та догляду за шкірою, заснована її дідом, повідомила про стрімке зростання доходів, що призвело до рекордного зростання акцій", - пише агентство.

Її успіхи слідують за успіхами Бернара Арно, найбагатшої людини світу, який перетворив LVMH на модний гігант із 75 брендами, включаючи будинок моди Christian Dior, ювелірну компанію Tiffany & Co. і шампанське Moet & Chandon. Статки Арно зросли до $210,7 млрд у 2023 році, оскільки компанія, яку він контролює, продавала дорогі брендові сумочки, косметику та вишукані вина, що сприяло "зоряному" зростанню прибутків.

Не менш значний стрибок у статках за останні місяці стався у французької сім'ї, яка стоїть за Hermes International, ще одним провідним постачальником розеішних товарів. татки клану оцінюються в 157 млрд дол порівняно з 95 млрд дол у жовтні.

"Зростаюче накопичення багатства групою засновників і спадкоємців французьких компаній - стрибок на 93 мільярди доларів лише цього року - ілюструє зростаюче глобальне домінування країни в індустрії розкоші та краси.

Також зросли статки двох інших родин: братів Вертгеймерів, які володіють компанією Chanel, відомою своїми костюмами та парфумами, та Франсуа Піно, який володіє Gucci", - пише Bloomberg.

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Економічна правда