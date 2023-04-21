Кремль після новин про майже повне ембарго на експорт до РФ пригрозив світовою кризою

У Кремлі стверджують, що запровадження повної заборони на експорт товарів до Росії, яка обговорюється країнами "Великої сімки", наблизить світову економічну кризу.

Про це заявив речник президента РФ Путіна Дмітрій Пєсков, пише "Коммерсантъ".

Пєсков стверджує, що всі санкції негативно позначаються на світовій економіці.

При цьому, стверджує речник російського диктатора, Росія "продовжує розвиватися незважаючи на помисли супротивників".

"Виходимо з того, що в будь-якому разі і нинішні санкції, які запроваджено проти нашої країни, і нові додаткові кроки, про які, можливо, думають зараз у Брюсселі та у Вашингтоні, вони, звісно, битимуть і по світовій економіці. Тому це може лише призвести до наростання тенденцій до всесвітньої економічної кризи", - заявив Пєсков.

За його словами, російська сторона "найретельнішим чином" стежить за санкціями, які можуть запроваджувати США і країни ЄС.

"Водночас не потрібно забувати, що жодна країна у світі ніколи не стикалася з таким обсягом санкцій, як ми. Тому адаптуємося, розвиваємося, займаємося перспективними планами розвитку і враховуємо ті небезпеки, які криються за такими помислами наших супротивників", - стверджує він.

Нагадаємо:

Деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.

Економічна правда