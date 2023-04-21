У Хмельницькому закуплять нові тролейбуси: ЄБРР дає кредит у понад 10 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі 10,6 млн євро хмельницькому "Електротрансу" на закупівлю нових тролейбусів та обладнання.

Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Кошти спрямують "Електротрансу", комунальному транспортному підприємству.

Кредитні кошти та гранти будуть використані для придбання нових тролейбусів з системами дистанційного моніторингу, запасних частин та сервісного обладнання. У ЄБРР наголосили, що модернізація тролейбусного парку підвищить надійність та якість послуг для користувачів громадського транспорту, а також покращить якість повітря.

Також будуть встановлені камери відеоспостереження всередині тролейбусів та проведена модернізація тролейбусних зупинок, вартість яких 1,5 млн. євро покриє місто разом з оновленням тягових підстанцій та модернізацією тролейбусного депо.

Проект підпадає під флагманську програму ЄБРР "Зелені міста": Хмельницький - одне з кількох українських міст, які приєдналися до програми вартістю 5 млрд євро.

У ЄБРР зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто зазнало значного припливу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що створило додаткове навантаження на міські служби, тож банк здійснив оцінку потреб ВПО та врахував її у плану дій програми "Зелене місто" для Хмельницького.

Згідно з оцінкою потреб ВПО, понад 60% внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькому становлять жінки, і понад 90% з них втратили роботу через війну.

Кредит ЄБРР є частиною ширшого фінансового пакету, який включає інвестиційний грант від Інвестиційної платформи сусідства ЄС у розмірі до 2,75 млн євро та інвестиційний грант у розмірі до 1,7 млн євро від Спеціального фонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації, що фінансується за рахунок внеску США.





