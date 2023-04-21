Китай створює кіберзброю для ураження ворожих супутників – ЗМІ

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Китай розробляє кіберзброю для отримання контролю над ворожими супутниками, що може зробити їх непридатними для передачі даних або спостереження у воєнний час.

Про це йдеться у витоку доповіді американської розвідки, який проаналізувало Financial Times.

Документ з грифом Центрального розвідувального управління, опублікований цього року і проаналізований Financial Times, був одним з десятків засекречених документів, які протягом останніх тижнів були опубліковані в мережі. Раніше за підозрою у зливі заарештували 21-річного військовослужбовця ВПС Національної гвардії США Джека Тейшейра.

За оцінками США, прагнення Китаю "виводити з ладу, експлуатувати або викрадати" ворожі супутники є основною складовою зусиль заради контролю інформації, яку країна вважає ключовою "сферою ведення війни".

Кіберпотужності такого роду набагато перевершують все, що Росія застосовує у війні проти України. Російські атаки, вперше розроблені у 80-х, полягають у тому, аби заглушити сигнали між низькоорбітальними супутниками SpaceX і їхніми наземними терміналами завдяки трансляції таких же частот з пересувних систем глушіння, наприклад – Tirada-2.

Натомість більш амбітні кібератаки Китаю спрямовані на імітацію сигналів, які ворожі супутники отримують від своїх операторів, що призводить до повного захоплення контролю над ними або виходу з ладу у вирішальні моменти бою.

Такі кіберможливості, йдеться у документі, дозволять Китаю "захопити контроль над супутником, що зробить його неефективним для підтримки зв'язку, озброєння або систем розвідки, спостереження і рекогностування". США не розкривають, чи мають подібні можливості.

На думку експертів, Китай прагне вивести з ладу здатність супутників, які, як правило, працюють у взаємопов'язаних кластерах, спілкуватися один з одним, передавати сигнали і накази системам озброєнь або надсилати назад візуальні і перехоплені електронні дані.

Зараз Тайвань, з огляду на незамінність супутникового зв’язку для українських військових, прагне розбудувати комунікаційну інфраструктуру, здатну витримати атаку з боку Китаю.

Тайвань залучає інвесторів для створення власного супутникового провайдера, а також експериментує з негеостаціонарними супутниковими приймачами в 700 точках навколо Тайваню, щоб гарантувати передачу даних у разі війни або катастроф.