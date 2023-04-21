Західні країни приховують інформацію про російські резерви

На другий рік повномасштабної війни досі невідомо, на яких саме рахунках лежать 300 млрд дол російського центрального банку, що заважає провести їх конфіскацію.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Стягнення російських резервів на користь України має починатись із розкриття інформації про них, однак західні країни досі цього не зробили

"На Заході зосереджені сотні мільярдів резервів РФ. Такі суми не можуть лежати будь-де. Імовірно, такі великі гроші лежать у державних облігаціях. Тобто США, Велика Британія та Німеччина продавали Росії свої боргові папери і їхні уряди точно знають суми.

Водночас банків, які є посередниками в таких великих угодах, дуже мало і встановити їх для держави – не проблема", – сказала ЕП голова KSE Institute Наталія Шаповал.

Однак, на її думку, якщо інформація про російські активи стане публічною, то Україна разом з партнерами почне дипломатичний тиск і шукатиме способи, як отримати ці гроші.

Країни ж, у яких росіяни відкривали рахунки для розміщення резервів, не поспішають розлучатися з цими грошима і приховують інформацію про них.

Читайте більше у статті: "Тихі гавані" для кривавих грошей. Чому активи Росії на Заході не конфіскують?

Нагадуємо:

Росія змогла зберегти за кордоном близько 80 млрд дол отриманих торік від сировинного експорту, що потенційно може стати новою мішенню для санкцій.