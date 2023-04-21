Курс валют 21 квітня: готівкові долар та євро продовжують дорожчати

У четвер, 21 квітня, курс гривні до долара та євро продовжив ослаблюватися на "чорному ринку" та в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара на "чорному ринку" становив 38,04 - 38,23 грн, а у четвер, 20 квітня, курс коливався між 37,87 - 38,08 грн.

Також гривня продовжила ослаблення проти "чорного" курсу євро. На цей же час він становив 41,50 - 41,72 грн проти курсу 41,39 - 41,64 грн за євро у четвер.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,2 грн (курс на 20 квітня – 37,6 - 38,1 грн);

Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 20 квітня – 40,9 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Ощадбанк – 37,9 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 37,8 - 38,4 грн;

Райффайзен – 37,9 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.