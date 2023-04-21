Один із найбільших банків Грузії попередив росіян про можливе закриття рахунків

Грузинський TBC Bank попередив клієнтів, що може закрити їхні рахунки в разі виявлення трансакцій, які порушують санкції проти Росії. Блокування здійснюватиметься без попередження.

Про це повідомили в пресслужбі банку, передає "Комерсант".

"Введені проти Росії санкції США, Великобританії та ЄС включають, окрім іншого, заморожування активів, блокування, обмеження доступу до фінансових ресурсів, прямі та непрямі заборони на експорт із США, Великої Британії та ЄС до Росії та навпаки.

Звертаємо вашу увагу, якщо банк виявить транзакцію з порушенням санкцій, він залишає за собою право закрити рахунки клієнта без попереднього повідомлення", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2022 року стало відомо про примусове блокування рахунків росіян та білорусів у Bank of Georgia. У самій фінорганізації при цьому уточнили, що блокування торкнулося лише "невеликої частини клієнтів".

Раніше найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus попередив про закриття рахунків близько 4 тис. клієнтів із російським паспортом.