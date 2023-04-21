Засновник Twitter запустив нову соцмережу

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Колишній виконавчий директор компанії Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу соцмережі – децентралізовану платформу Bluesky.

Про це пише The Verge.

Наприкінці лютого з’явилася версія застосунку для iOS, а тепер платформа доступна і для Android. Для того, щоб отримати доступ до послуги, потрібно приєднатися до списку очікування або отримати код запрошення від друга.

Зараз у Bluesky є деякі обмеження. Оскільки це невелика спільнота, там, імовірно, немає можливості стежити за тими самими людьми, що й в інших соціальних мережах. Також відсутня функція особистих повідомлень

Нагадуємо:

Ілон Маск купив Twitter у жовтні 2022 року за 44 млрд доларів.

Відтоді він звільнив приблизно 5 тис. із 7,5 тис. співробітників Twitter і встановив "жорстке" робоче середовище для тих, хто залишився.

У грудні Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. 57,5% виступили за те, щоб Маск пішов із посади голови Twitter.