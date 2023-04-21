Компанія Дубілета залучила 20 мільйонів доларів інвестицій

Дмитро Дубілет фото дмитра ларіна

Британська компанія Fintech Farm, мажоритарним власником якої є Дмитро Дубілет, закрила раунд інвестицій на понад 20 мільйонів доларів.

Про це повідомили два співрозмовники Forbes серед інвесторів проєкту та представник одного з венчурних фондів.

Компанія підняла комбінацію еквіті (інвестиції у капітал, – ред) та боргу у розмірі 22 мільйони доларів.

Інвестиції можуть означати, що оцінка Fintech Farm є "суттєво вищою за 100 млн доларів", зазначає один з інвесторів проєкту, який попросив не вказувати його імені.

За даними AIN, лід-інвестором раунду Fintech Farm став британський фонд Nordstar.

Протягом найближчих трьох років компанія планує запустити необанки у кількох країнах – у південній, південно-східній Азії та Африці, зазначається у релізі.

Нагадуємо:

Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер Приватбанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, який до залучення останнього раунду інвестицій мав мажоритарну долю у компанії, а також колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу Приватбанку Олександр Вітязь.

Fintech Farm має в своєму портфелі три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі та Fibobank у Нігерії.

У січні 2022 року компанія залучила 7,4 млн доларів інвестицій. Основним інвестором стала інтернет-компанія Genesis. Тоді партнери заявляли про плани поширити присутність на 10 ринків в Африці та Азії.