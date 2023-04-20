Відновлення транзиту агропродукції через Польщу: Укртрансбезпека опублікувала нові правила

Транзит аграрної продукції через Польщу відновиться за новими умовами в 00:00 годин 21 квітня - Держслужба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) опублікувала попередні умови транзиту.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки у Facebook.

Так, згідно з інформацією, наданою польською стороною, митні органи Польщі будуть проводити митне оформлення аграрної продукції, що заборонена до імпорту на митну територію Польщі згідно з розпорядженням міністра від 15 квітня 2023 року, що прямує в режимі транзиту, виключно за наявності митної декларації:

Т1, де, як місце призначення вказано польські порти Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце, Щецин або інші країни ЄС;

кодів товарів сільськогосподарської продукції (на рівні 6 цифр), а також даних щодо безпеки та захисту, які вимагає Європейський Союз.

Митні органи Польщі також запроваджують наступні додаткові заходи контролю:

встановлення електронних пломб на транспортний засіб на польській стороні (для відстеження переміщення транспортного засобу та гарантування, що вантаж не буде розвантажений на території Польщі);

відстеження вантажів, які йдуть транзитом до інших країн ЄС, за допомогою електронної системи SENT - для підтвердження, що автомобільний або залізничний транспорт доїхав до пункту призначення в іншій країні ЄС (не буде застосовуватись до вантажів що прямують до польських портів);

фізичний супровід вантажів від кордону до польського порту або до кордону з іншою країною ЄС впродовж першого тижня з моменту відновлення транзиту, з 21 по 26 квітня. Надалі конвоювання буде застосовуватися виключно в обґрунтованих випадках, передбачених чинним законодавством Польщі.

Зазначається, що для українських перевізників опломбування будуть безкоштовними, супровід буде безкоштовним в найближчий тиждень.

"Для транспортних засобів, які наразі вже знаходяться на польській стороні кордону, у випадку якщо власники вантажу не бажають робити реімпорт, та відповідно сплачувати ПДВ, необхідно буде оформити декларацію Т1 на пункті пропуску та спрямувати вантаж в інші країни ЄС чи польськи порти", - пояснили у відомстві.

"При спробі імпортувати товари до Республіки Польща попри заборону польські митні органи можуть повернути транспортний засіб з вантажем до України. В такому разі перевізник та вантажовідправник отримають додаткові витрати - сплата ПДВ та витрати на логістику.

Умови перетину кордону можуть змінюватись", - додали в "Укртрансбезпеці".

Нагадаємо:

Україна погодила транзит зерна і сільськогосподарської продукції територією Польщі з ночі 20 квітня.

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Економічна правда