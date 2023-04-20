Пакистан закупив першу партію російської нафти зі знижкою

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту зі знижкою в рамках угоди, укладеної між Ісламабадом і Москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра нафти Пакистану Мусадіка Маліка.

Купівля нафти у Пакистану дає Росії новий ринок збуту, доповнюючи зростаючі продажі Москви до Індії та Китаю, оскільки вона перенаправляє нафту із західних ринків через війну в Україні.

Аналітики кажуть, що Пакистану, давньому союзнику Заходу і запеклому супернику сусідньої Індії, яка історично ближча до Москви, було б важко прийняти угоду про постачання нафти, але його потреби у фінансуванні є дуже великими.

"Знижка на нафту дає перепочинок, оскільки Пакистан стикається з гострою кризою платіжного балансу, ризикуючи оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями. Валютних резервів центрального банку ледве вистачить для покриття чотирьох тижнів контрольованого імпорту.

Згідно з угодою, Пакистан купуватиме лише сиру нафту, а не перероблене паливо, заявив міністр в інтерв'ю агентству Reuters пізно ввечері в середу. За його словами, очікується, що імпорт досягне 100 тис барелів на добу, якщо перша транзакція пройде за планом.

"Наші замовлення є, ми їх вже розмістили", - сказав він, підтвердивши інформацію з джерел про те, що країна не купуватиме нафтопродукти.

Джерело в Москві, знайоме з ходом переговорів, повідомило Reuters, що остаточна угода була досягнута в останні дні.

Російський уряд не відповів на запит про коментарі.

Економічна правда