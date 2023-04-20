Всі розділи
Укр / Рус

Пакистан закупив першу партію російської нафти зі знижкою

Четвер, 20 квітня 2023, 18:07 - Олексій Павлиш

Пакистан розмістив своє перше замовлення на російську сиру нафту зі знижкою в рамках угоди, укладеної між Ісламабадом і Москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра нафти Пакистану Мусадіка Маліка.

Купівля нафти у Пакистану дає Росії новий ринок збуту, доповнюючи зростаючі продажі Москви до Індії та Китаю, оскільки вона перенаправляє нафту із західних ринків через війну в Україні.

Аналітики кажуть, що Пакистану, давньому союзнику Заходу і запеклому супернику сусідньої Індії, яка історично ближча до Москви, було б важко прийняти угоду про постачання нафти, але його потреби у фінансуванні є дуже великими.

"Знижка на нафту дає перепочинок, оскільки Пакистан стикається з гострою кризою платіжного балансу, ризикуючи оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями. Валютних резервів центрального банку ледве вистачить для покриття чотирьох тижнів контрольованого імпорту.

Згідно з угодою, Пакистан купуватиме лише сиру нафту, а не перероблене паливо, заявив міністр в інтерв'ю агентству Reuters пізно ввечері в середу. За його словами, очікується, що імпорт досягне 100 тис барелів на добу, якщо перша транзакція пройде за планом.

"Наші замовлення є, ми їх вже розмістили", - сказав він, підтвердивши інформацію з джерел про те, що країна не купуватиме нафтопродукти.

Джерело в Москві, знайоме з ходом переговорів, повідомило Reuters, що остаточна угода була досягнута в останні дні.

Російський уряд не відповів на запит про коментарі.

Економічна правда

нафта Росія світ
Матеріали за темою
G7 збереже ліміт ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – ЗМІ 17 квітня 2023, 15:50
Ціни на нафту стабілізувались: ринок очікує даних по ВВП Китаю 17 квітня 2023, 14:06
Нафта дешевшає, оскільки інвестори хвилюються через побоювання рецесії 13 квітня 2023, 09:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті