Україна просила Туреччину арештувати корабель із краденим зерном – WSJ

Українська влада звернулася до Туреччини з проханням заарештувати судно Bomustafa O під прапором Панами, яке перевозить, як стверджує Київ, 19 тисяч тонн зерна, викраденого з окупованих Росією територій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The Wall Street Journal.

Навантажене ячменем Bomustafa O прибуло до турецького чорноморського порту Самсун у понеділок, 17 квітня.

Згідно з документами в розпорядженні WSJ, за кілька днів до того, 12 квітня, Офіс генерального прокурора України звернувся до турецької влади з проханням заарештувати судно, заявивши, що воно завантажило ячмінь у порту в окупованому Росією Криму.

Українська прокуратура попросила владу Туреччини взяти зразки зерна й допитати капітана та членів екіпажу Bomustafa O, посилаючись на власне розслідування, згідно з яким судно приймало зерно з інших кораблів, коли стояло на якорі в Керченській протоці біля Криму.

Bomustafa O, як стверджується в листі Офісу генпрокурора України та випливає з баз даних, перебуває в управлінні дубайської компанії Tower Shipping Co.

Як відомо, минулого року турецький уряд заявив, що розслідує звинувачення в можливому імпорті турецькими компаніями вкраденого зерна з України. Уряд Туреччини не розкрив результатів розслідування цього питання.

Оприлюднені раніше розслідування виявили, що російські компанії відвантажили тисячі тонн зерна, вкраденого з України, використовуючи контрабандну схему, пов’язану з перевантаженням збіжжя із одного судна на інше, а також приховуванням геолокації.

За даними WSJ, в останні місяці Туреччина негласно вжила заходів для припинення закупівель краденого українського зерна. Це сталось після того, як ще в липні 2022 року Київ публічно закликав Анкару заарештувати інше судно, завантажене краденим зерном.

Європейська правда