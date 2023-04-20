Європарламент затвердив регулювання криптовалют

Європарламент 20 квітня прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА)

Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

У Європарламенті проголосували 517 голосами "за", 38 "проти" та 18 утрималися.

MiCA - це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі, пояснили в українському регуляторі.

"Це дійсно історічна подія, я впевнений, Україна буде одна із перших держав, яка імлементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст закопроєкту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами", - заявив член НКЦПФР Юрій Бойко.

Зазначається, що НКЦПФР разом з партнерами активно працює над запуском ринку віртуальних активів в України і за основу взято саме Регламент MiCА.

Таке рішення законодавців ЄС робить його першою великою юрисдикцією в світі, яка запровадила всеосяжний закон про криптовалюти, додає профільне видання Coindesk.

Європейський парламент також проголосував 529 голосами проти 29 за окремий закон, відомий як "Положення про переказ коштів", який вимагає від криптооператорів ідентифікувати своїх клієнтів з метою запобігання відмиванню грошей, додає видання.

Голосування відбулося після дебатів у середу, під час яких законодавці в основному підтримали плани змусити провайдерів криптогаманців і бірж отримувати ліцензію для роботи в усьому блоці, а також вимагати від емітентів стейблкоїнів, прив'язаних до вартості інших активів, підтримувати достатній рівень резервів.

У своєму твіті представниця Європейської комісії Майред МакГіннес описала голосування як "перше в світі" щодо правил регулювання криптовалют.

"Ми захищаємо споживачів і гарантуємо фінансову стабільність і цілісність ринку", - заявила МакГіннес.

Правила почнуть застосовуватися з наступного року.

У заяві, опублікованій Європейським парламентом, депутат Стефан Бергер, який керував переговорами щодо закону, сказав, що правила ставлять ЄС "в авангард токенової економіки".

"Європейська індустрія криптоактивів має регуляторну ясність, якої немає в таких країнах, як США. Сектор, який постраждав від краху FTX, може відновити довіру", - резюмував він.

Економічна правда