УЗ вперше від початку великої війни запускає регулярні рейси до Покровська

Укрзалізниця вперше з 24 лютого минулого року відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, зазначають в УЗ. Продаж квитків був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром.

Відтепер, з 28 квітня, розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Відправлення зі Львова відбуватимуться щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс заплановано о 14:15 з прибуттям о 12:44.

Відправлення зі столиці відбуватиметься щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс заплановано о 14:15 з прибуттям о 05:54.