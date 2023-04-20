Експорт газу в Європу впав вчетверо: "Газпром" просить підвищити внутрішні ціни в РФ

"Газпром" просить "відпустити" внутрішні ціни для промисловості в РФ, аби збільшити доходи від внутрішнього ринку на тлі падіння експорту в Європу вчетверо.

Про це повідомляє російський Коммерсант з посиланням на матеріали засідання держради з енергетики.

"Газпром" просить уряд лібералізувати оптові ціни на газ для промислових споживачів, ввести сезонну диференціацію оптових цін на газ і запустити систему комерційного балансування.

Цю ідею на засіданні висловив заступник голови "Газпрому" Віталій Маркелов. Він зазначив, що газова галузь Росії "має змістити фокус з експортно орієнтованої моделі на внутрішній ринок". Почати пропонується з кількох пілотних регіонів.

На населення і комунально-побутових споживачів припадає близько 19% від загального споживання в країні, відповідно понад 80% – промислові споживачі.

Наразі приватні російські виробники газу, такі як "Роснефть" і НОВАТЕК, можуть пропонувати цінові знижки і тим самим переманювати великих споживачів. Натомість "Газпром" працює за встановленими Федеральною антимонопольною службою (ФАС) тарифами, зокрема в тих регіонах, де тариф не покриває витрат.

Приватні виробники газу раніше стверджували, що, перш ніж запроваджувати вільні ціни всередині країни, потрібно лібералізувати доступ до експорту і запровадити прозорі тарифи на транспортування ГТС "Газпрому". Але зараз питання доступу до експорту в Європу, після його падіння практично в чотири рази, стало менш актуальним.

"Газпром" протягом останніх років наростив свої видобувні потужності до приблизно 560-580 млрд кубометрів на рік, але через падіння експорту на тлі повномасштабного вторгенння РФ в Україну видобуток компанії торік впав на 20%, до 412,6 млрд кубометрів.





