"Укренерго" скасувало обмеження, введені внаслідок ракетної атаки 9 березня
НЕК "Укренерго" зняло всі обмеження, які були введені через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу", – йдеться в повідомленні.
Відповідно всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.
В "Укренерго", додають, що в інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.
Нагадаємо:
Внаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури у четвер, 9 березня, постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго.