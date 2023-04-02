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У ЄЦБ попереджають про серйозні ризики у фінансовому секторі

Неділя, 2 квітня 2023, 11:57 - Економічна правда

У Європейському центральному банку (ЄЦБ) вважають, що вразливість фінансової системи переважає в небанківському секторі та уважно стежать за напруженістю на ринку.

Про це заявив віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос, передає Reuters.

За його словами, ЄЦБ уважно стежить за поточною напруженістю на ринку і буде діяти для збереження цінової та фінансової стабільності в єврозоні.

"...На нашу думку, вразливість фінансової системи переважає в небанківському фінансовому секторі, який швидко зростав і збільшив свою схильність до ризику в умовах низьких процентних ставок", - сказав де Гіндос на бізнес-форумі в Амброзетті на півночі Італії.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк у четвер, 16 березня, підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів.

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