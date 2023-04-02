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В "Укренерго" назвали чотири компоненти підготовки до наступної зими

Неділя, 2 квітня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Підготовка енергосистеми України до наступної зими та можливих терористичних атак залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього. 

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами Володимира Кудрицького, план з відновлення полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист наших об’єктів, тобто інженерні укріплення, і зробити наші підстанції більш стійкими до ударів.

"Ми активно готуємося до наступної зими і приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти" – зазначив глава "Укренерго".

Також в "Укренерго" працюють над відновленням генерації - гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими. 

"Важливо також законтрактувати і привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі", – додав Кудрицький. 

Загалом саме ці ключові компоненти мають бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були минулого сезону.

Економічна правда.

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