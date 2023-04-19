Всі розділи
Укр / Рус

У США заарештували бізнесмена за торгівлю з Курченком

Середа, 19 квітня 2023, 20:26 - Cергій Мельник
 
Сергій Курченко
ФК Металіст

Міністерство юстиції США заарештувало підприємця Джона Унсалана за порушення санкцій, запроваджених 2015 року проти українського олігарха Сергія Курченка та двох його компаній.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства.

Унсалану інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушенні санкційного режиму та змові з метою відмивання коштів.

Зазначається, що з липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC переказав Курченку та його компаніям 150 млн доларів в обмін на металопродукцію, яка вироблялася в окупованих Донецькій та Луганській областях, а також намагався стягнути з олігарха кошти за недопоставлену продукцію.

Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожен із пунктів обвинувачення.

Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України.

Нагадуємо:

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив футбольний клуб "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".

Економічна правда

Курченко США санкції
Матеріали за темою
Зеленський увів у дію санкції проти Януковича, Дерипаски і Курченка 12 жовтня 2022, 20:09
НАБУ закінчило розслідування щодо ексочільника банку Курченка   6 травня 2022, 17:21
Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда 20 грудня 2021, 15:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті