У США заарештували бізнесмена за торгівлю з Курченком

Сергій Курченко ФК Металіст

Міністерство юстиції США заарештувало підприємця Джона Унсалана за порушення санкцій, запроваджених 2015 року проти українського олігарха Сергія Курченка та двох його компаній.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства.

Унсалану інкримінують участь у змові з метою обходу американських санкцій, порушенні санкційного режиму та змові з метою відмивання коштів.

Зазначається, що з липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC переказав Курченку та його компаніям 150 млн доларів в обмін на металопродукцію, яка вироблялася в окупованих Донецькій та Луганській областях, а також намагався стягнути з олігарха кошти за недопоставлену продукцію.

Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожен із пунктів обвинувачення.

Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України.

Нагадуємо:

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він з'явився в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив футбольний клуб "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".

Економічна правда