ЦПК: ​Верховний Суд створив прецедент, що допоможе Ахметову "поховати" епізод справи "Роттердам+" на 19 мільярдів

Судді Верховного суду "фактично" створили положення кримінально-процесуального кодексу, які можуть призвести до закриття багатьох справ через "формальну і штучно створену причину".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Повідомляється, що у квітні судді Касаційного кримінального суду ВС Ольга Булейко, Ігор Іваненко і Сергій Фомін, переглядаючи рішення у звичайній справі щодо нетяжкого злочину, вирішили зробити висновок для усіх інших справ "задля забезпечення єдності практики щодо застосування норм права у подібних правовідносинах".

"Якщо провадження закривалося прокурором і потім постанова про закриття скасовувалася Генпрокурором, керівником обласної чи окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками, а у справі оголошувалася підозра, то час між винесенням постанови про закриття провадження до її скасування враховується у строки досудового розслідування", – цитує ЦПК рішення суддів.

При цьому в КПК такі норми відсутні. "Судді фактично створили нові положення кодексу на власний розсуд", – йдеться у повідомленні Центру.

Такий підхід може призвести до закриття багатьох справ через формальну і штучно створену причину – сплив строків, вважають представники громадської організації.

Зазначається, що такий висновок суддів з'явився перед розглядом у Вищому антикорупційному суді першого епізоду так званої справи "Роттердам+" на 18,9 млрд грн.

"Адвокати тепер спробують закрити цю частину справи", – вважають у Центрі протидії корупції.

"За таких обставин процес для слідства перестає бути передбачуваним і якщо враховувати висновок Верховного суду, то в сотнях справ, де вищестоящим прокурором скасовувалися незаконні постанови про закриття справ, до строків тепер автоматично та заднім числом треба додавати дні чи навіть місяці, на які слідчий та прокурор не розраховували при організації розслідування. Виходить, що слідчі дії проводити в цей час було не можна, але строки йшли", – додали в ЦПК.

Там нагадали, що справу "Роттердам+" закривали чотири рази, і таке закриття щоразу скасовувалося: або судом, або вищестоящим прокурором.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадуємо:

НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.

Економічна правда