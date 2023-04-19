Ізмаїльський винзавод продають за 200 мільйонів: під час аукціону ціна зросла в 11 разів

фото: фдму

Фонд держмайна 19 квітня провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Ізмаїльського винзаводу, вартість заводу під час аукціону зросла в 11 разів - зі стартової ціни в 17,9 млн грн до переможної в 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що торги пройшлли в системі Prozorro.Продажі. За право приватизації в торгах змагалися чотири учасники.

"До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс, адмінбудівлі тощо. Загальна площа приміщень - 27,2 тис. м².

Активи знаходяться в Одеській області в Ізмаїлі, а також в смт Суворове, с. Плавні та с. Приморське (база відпочинку)", - розповіли у Фонді.

Раніше активи винзаводу використовувалися приватним орендарем для виробництва виноробної продукції, наприклад, шампанських та ігристих вин.

ТОВ "Електронні торгівельні технології" запропонувало в якості остаточної ту ж ціну, що й стартова, ТОВ "Комфортні метри" - 30 мільйонів гривень, ТОВ "Вега Агро Трейд Плюс" та "Фінінвест Груп П" - по 200 мільйонів.

Остання компанія надала пропозицію на кілька хвилин раніше за конкурента і була визнана переможцем.

За даними Опендатабот, "Фінінвест Груп П" - одеська компанія, бенефіціарним власником якої вказаний Роман Лобанов. Основний вид діяльності - виробництво виноградних вин.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону, лише після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

"Якщо переможець відмовиться від сплати переможної суми, він втратить гарантійний внесок в розмірі 3,57 млн грн (20% від стартової ціни). Ці кошти будуть зараховані до держбюджету", - додали у Фонді.

фото: фдму

Економічна правда