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Кабмін пропонує розірвати угоду з РФ про взаємний захист інвестицій

Середа, 19 квітня 2023, 18:17 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 0201 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт передбачає "припинення у зв’язку з докорінною зміною обставин" дії угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій, вчиненої 27.12.1998 в Москві та ратифікованої ЗУ від 15.12.1999 № 1302-XIV.

Документ опрацьовується у комітеті, текст законопроєкту ще не опублікували.

Економічна правда

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