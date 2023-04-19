Держфінмоніторинг виявив підозрілих фінансових операцій з початку року на 23 мільярди

Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України.

Так, у І кварталі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 72 таких матеріали.

Економічна правда