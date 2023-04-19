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МАГАТЕ провело неоголошені перевірки на Рівненській і Хмельницькій АЕС

Середа, 19 квітня 2023, 15:23 - Олексій Павлиш

На Рівненській та Хмельницькій АЕС 18 квітня успішно провели неоголошені інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Держінспекція ядерного регулювання України.

Перевірки пройшли у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Перевірки здійснювалися інспекторами Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Мета інспекцій: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

МАГАТЕ АЕС атомна енергетика ядерна енергетика
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