МАГАТЕ провело неоголошені перевірки на Рівненській і Хмельницькій АЕС

На Рівненській та Хмельницькій АЕС 18 квітня успішно провели неоголошені інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Держінспекція ядерного регулювання України.

Перевірки пройшли у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Перевірки здійснювалися інспекторами Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.

Мета інспекцій: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда