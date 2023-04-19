МАГАТЕ провело неоголошені перевірки на Рівненській і Хмельницькій АЕС
Середа, 19 квітня 2023, 15:23 -
На Рівненській та Хмельницькій АЕС 18 квітня успішно провели неоголошені інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Про це повідомляє Держінспекція ядерного регулювання України.
Перевірки пройшли у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Перевірки здійснювалися інспекторами Агентства за участі інспекторів Держатомрегулювання.
Мета інспекцій: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Зауважень від інспекторів МАГАТЕ не було", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда