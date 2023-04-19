Обсяг готівки в обігу скоротився з початку року на 40 мільярдів – НБУ

Станом на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 млрд грн - це на 40 млрд грн або на 5,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, станом на 1 квітня в обігу перебувало понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 670,2 млрд грн, а також майже 14,2 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,7 млрд грн.

Зменшення суми готівки в обігу в НБУ пояснили тим, що традиційно перший квартал року характеризується вилученням готівки з обігу.

"От і у цьогоріч з обігу вилучалася готівка, що була випущена минулого року на хвилі ажіотажного попиту, спровокованого війною та загрозою потенційних блекаутів через ракетні обстріли РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, на одного жителя України припадало 66 банкнот і 170 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).

При йьому найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет - номіналом 10 копійок (28,4% від загальної кількості монет в обігу).



А найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості банкнот в обігу), а серед монет - номіналом 10 гривень (близько 1% від загальної кількості монет в обігу).

Економічна правда