Сховища газ в ЄС заповнені на рекордний рівень, що допоможе зменшити залежність від РФ

У газових сховищах в ЄС зберігаються рекордні за понад 10 років обсяги газу після м'якої зими, що зміцнює надії на те, що блок зможе мінімізувати імпорт з Росії.

Про це пише Financial Times.

На початок квітня сховища блоку були заповнені на 55,7%, свідчать дані галузевої організації Gas Infrastructure Europe. Це найвищий показник на початок квітня щонайменше з 2011 року.

Цей рівень також приблизно на 20 відсоткових пунктів перевищує середній показник за попередні п'ять років, а за останні два тижні він ще більше зріс до 56,5%.

"Газові сховища ЄС заповнені понад як наполовину, а це означає, що ми завершили цей опалювальний сезон у комфортному становищі", – заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю FT. вона підкреслила, що тепер блок має більше можливостей для скорочення імпорту російського скрапленого природного газу.

"Завдяки збільшенню частки відновлюваних джерел енергії та подальшій диверсифікації джерел, для деяких країн-членів стане можливим повна відмова від російського скрапленого газу", – заявила вона.

У 2020 році ЄС також вдалося зібрати чималі запаси газу, але торік ситуація критично змінилася, коли РФ почала одноосібно перекривати поставки природного газу в Європу. Натомість блок був змушений збільшити імпорт СПГ з Росії до рекордних рівнів, поспішаючи зробити запаси на зиму.

За даними Refinitiv, торік імпорт СПГ з Росії в ЄС досяг 22,1 млрд куб. м, що на 39% більше, ніж у 2021 році, і становить 16% від загального обсягу імпорту морським шляхом за рік.

Європейська комісія має на меті досягти рівня заповнення газових сховищ на 90% до початку листопада.





