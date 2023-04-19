Курс валют 19 квітня: гривня ослабла на "чорному ринку"

У середу, 19 квітня, гривня ослабла на "чорному ринку" проти долара та євро, але в касах банків курс майже незмінний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара на "чорному ринку" становив 37,73 - 37,94 грн, а у вівторок, 18 квітня, курс коливався між 37,63 - 37,79 грн. Гривня знову ослабла після стабілізації на початку тижня..

Аналогічна динаміка у "чорного" курсу гривні до євро. На цей же час становив 41,18 - 41,48 грн проти курсу 41,05 - 41,31 грн за євро у понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,5 - 38,0 грн (курс на 18 квітня – 37,5 - 38,0 грн);

Євро – 40,8 - 41,5 грн (курс на 18 квітня – 40,75 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,35 - 37,85 грн;

Ощадбанк – 37,6 - 38,5 грн;

Укрексімбанк – 37,65 - 38,25 грн;

Райффайзен – 37,4 - 38,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.







